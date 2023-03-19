Не опять, а снова? Во Владивостоке неугомонные вандалы вновь разрушили любимую достопримечательность приморцев

Пианино вновь пострадало от рук вандалов. Фото: dpscontrol_news

В ноябре 2022 года на остров Русский вернулось пианино, которое не раз пострадало от рук вандалов. К сожалению, счастье продлилось недолго. Неизвестные попытались сжечь музыкальный арт-обект. Неравнодушные приморцы тушили инструмент снегом.

Раньше пианино было белого цвета, но создатели достопримечательности решили перекрасить его в оттенок поярче. Кстати, это была четвертая попытка установить подобный объект для места притяжения людей. До этого инструменты ломали вандалы, как собственно и в этот раз.

Первое установили здесь в 2020 году, а спустя год от него не осталось живого места. Второе весной 2021 года привезли сотрудники федерального музея-заповедника «Владивостокская крепость», но и оно пострадало от рук неизвестных. Третье поставил гонщик и путешественник Андрей Нетеса, однако спустя время от инструмента сохранилась только клавиатура, которую кто-то поставил на стиральную машину, а вскоре вандалы уничтожили и этот объект.

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