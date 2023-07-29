Смертельная авария случилась на Борисенко. Фото: Telagram/dpskontrol_125rus.

Утро субботы омрачила очередная трагедия на дороге. В Первомайском районе Владивостока произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, один человек погиб, двоим – понадобилась срочная медицинская помощь.

Все произошло на улице Борисенко. По словам очевидцев, водитель Toyota Mark II не заметил припаркованный прицеп и на всем ходу влетел в него, после чего авто откинуло на противоположную сторону дороги. Судя по повреждениям седана, который сейчас напоминает груду металлолома, скорость была высокой.В момент аварии в автомобиле находились два пассажира и водитель, основной удар пришелся как раз на его сторону. Шансов выжить у молодого человека практически не было. Приехавшим на место происшествия медикам лишь оставалось констатировать смерть. Двоих пострадавших в срочном порядке госпитализировали.

Теперь во всех подробностях предстоит разобраться полицейским.Открытый вопрос – был ли припаркован по правилам прицеп? Ведь зачастую водители большегрузов попросту оставляют телеги на обочинах, без каких-либо опознавательных и предупреждающих знаков. Вероятность влететь в такое препятствие ночью – довольно высокая. «КП-Владивосток» неоднократно рассказывала о подобных ДТП.

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