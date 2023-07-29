Яблоку негде упасть: отдыхающие показали, что творится на Шаморе

В жару приморцы устремились на пляжи. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жаркая погода, установившаяся в Приморье в последнюю неделю, располагает к пляжному отдыху. Наконец-то в край и его столицу заглянуло настоящее лето. Как ранее сообщала «КП-Владивосток», по прогнозам синоптиков, в субботу воздух местами прогреется до +34°C. Естественно, что спасаться от духоты многие предпочли на море.

Одним из самых посещаемых пляжей в окрестностях Владивостока, уже по традиции стала бухта Лазурная, больше известная как Шамора. Количество людей на квадратный метр на данный момент явно зашкаливает.

«Шамора – филиал Анапы», – шутят сами отдыхающие, оказавшиеся на многолюдном пляже.

Стоит отметить, что в летний период, как только начинается сезон отпусков, гостей здесь всегда предостаточно, в любую погоду, как местных, так и туристов. Часто люди приезжают на экскурсии из других городов и регионов России или снимают домики, расположенные на береговой линии, чтобы в полной мере насладиться пляжным отдыхом.

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