Какое-то время он был жив и сильно плакал: в Приморье годовалый малыш выпал из окна

Ребенок погиб. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Артеме 27 июля из окна третьего этажа выпал годовалый малыш. Какое-то время он был жив и сильно плакал, соседи успели снять на видео, как мать держит на руках плачущего сына в крови рядом с красной лужицей на асфальте. Врачи боролись за жизнь маленького пациента, но он скончался в больнице в тот же день от полученных травм, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы, знающие семью, в которой случилось несчастье, сообщают, что за несколько дней до трагедии ребенок без присмотра играл на балконе. Им удалось снять этот момент на видео. Но при этом никто не попросил малыша зайти в квартиру.

«Не поймите неправильно, мы живем в этом доме временно и собирались переезжать, у нас самих маленький ребенок, поэтому мы и за этого переживали, потому что у него семья конфликтная, выпивают и ругаются. Мы хотели показать видео опеке, как на малыша кричат и оставляют без присмотра, но не успели», – пишут соседи.

О семье известно немного, матери погибшего 18 лет, отцу – 16. Сейчас они собирают средства на похороны своего малыша. В Следственном комитете Приморского края редакции сообщили, что по факту смерти ребенка расследуется уголовное дело.

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