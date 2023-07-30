Аркой из воды встретили китайских гостей в аэропорту Владивостока

Водная арка. Фото: АО «Международный аэропорт Владивосток»

Самолет авиакомпании Chengdu Airlines прошелся в Международном аэропорту Владивостока под водной аркой. Китайских гостей встретили с размахом и угостили хлебом, солью, чаем из самого настоящего самовара, а также перед ними выступил фольклорный ансамбль, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Повод для такого торжества очень приятный – авиакомпания Chengdu Airlines возобновила регулярную полетную программу по маршруту Владивосток – Харбин с 29 июля.

«Прошло три года с момента пандемии, и мы вновь возобновляем сотрудничество – это значимое событие для аэропорта Владивостока. Chengdu Airlines впервые прилетела в столицу Приморья в октябре 2019 года На тот момент воздушная гавань стала первой в мире, которая приняла новый самолет COMAC ARJ21. Мы очень рады, что компания возобновила полетную программу по маршруту Владивосток-Харбин. Таким образом, полеты из Владивостока в Китай будут выполняться с суммарной частотой до 7 раз в неделю, что положительно скажется на восстановлении международной маршрутной сети между Приморским краем и странами Восточной Азии», – заявил генеральный директор АО «Международного аэропорта Владивосток Денис Чмутов.

Представитель ТИЦ Приморского края Дарья Гусева отметила, что в преддверии старта безвизовых поездок для туристов Китая, прибытие первого за три года рейса китайской авиакомпании – очень важный момент в восстановлении въездного туризма. Полеты по маршруту Владивосток – Харбин будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на воздушном судне ARJ21. Время прилета во Владивосток – 00:20, время вылета из столицы Приморья – 01:20. Общее время в пути составит 1 час 15 минут.

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