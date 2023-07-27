Поднебесная все ближе: приморцы вновь смогут посетить Китай без виз

Посетить Китай станет проще. Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Жители Приморья – близлежащего к Китаю региона, с нетерпением ждут возобновления безвизового режима между Россией и Китаем. И судя по всему, это произойдет совсем скоро. Об упрощенном пересечении иностранной границы премьер-министру России Михаилу Мишустину сообщил глава Минвостокразвития Максим Решетников во время совещания по развитию туризма, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на ТАСС.

«Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают электронные визы. К этой же дате планируем запустить первые групповые безвизовые поездки туристов с Ираном и Китаем. Мы обменялись перечнем туроператоров, все процедуры завершены, и со дня на день мы рассчитываем, что первые группы к нам приедут, дадут дополнительный турпоток», – сказал Максим Решетников.

В агентстве по туризму Приморского края «Комсомольской правде – Владивосток» сообщили, что вопросы возобновления безвизового режима относятся к компетенции Минэкономразвития. Тем не менее, подтвердили, что ожидают возобновление «безвиза» в ближайшее время. Более точная информация будет 1 августа.

Отметим, взаимный безвизовый режим для групп туристов численностью от пяти человек действовал между Россией и Китаем с 2000 года. Он был выгоден для обеих стран – беспрерывно росли туристические потоки в обе стороны государственной границы, а вместе с ними рос туристический бизнес, торговля, производство, гостиничный бизнес.

Для жителей Приморья поездки в Китай стали такой же обыденностью, как посещение дачного участка. В соседнюю страну ездили отдохнуть, прикупить дешевых товаров, просто посмотреть на культуру, отличную от европейской. А встречный поток китайских туристов обеспечивал многих жителей края рабочими местами и доходами.

В 2020 году на мир обрушилась эпидемия COVID и Китай стал страной, принявшей, наверное, самые жесткие меры по недопущению распространения эпидемии. Одной из этих мер стал полный запрет на посещение страны иностранцами и выезд за границу граждан самой Поднебесной. На долгих три года российско-китайский туризм практически исчез, как явление.

Свои границы Китай «приоткрыл» только в январе 2023 года. И то, только для своих граждан и тех иностранцев, которые решили посетить страну по делам.

Выпускать в Россию своих туристов Китай начал с 6 февраля. А российским гостям посещать Поднебесную разрешили только с 15 марта – в этот день консульства Китая в России начали выдавать визы.

Для жителей Приморья с этого момента по упрощенной схеме стали доступны поездки в Суйфэньхэ и Хуньчун. Приморские туроператоры вывозят туда группы людей по приглашениям и специальным разрешениям, которые оформляются прямо на пограничных пунктах. Это не слишком удобно, так как оформление занимает порой по нескольку часов. К тому же стоит две тысячи рублей, что делает поездку дороже. «КП – Владивосток» подробно рассказывала читателям о том, как поехать в Китай во время приостановки безвизового обмена.

Действие соглашения о взаимном безвизовом режиме Россия и Китай возобновили еще 20 февраля 2023 года, а с апреля начали подготовку нового соглашения о «безвизе». Однако длительное время занял процесс согласования списка компаний-туроператоров обеих стран.

Кстати, на днях мы сообщали о возобновлении работы единой электронной визы для въезда в Приморье. И подробно рассказывали о работе международной автобусной линии между Уссурийском и Яньцзи.

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