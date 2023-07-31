В Приморье после смерти выпавшего из окна ребенка следователи завели уголовное дело

От полученных травм малыш скончался в больнице. Фото: принтскрин видео.

По факту смерти годовалого ребенка после падения из окна квартиры в Артеме было заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Уголовное дело завели по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). По этой статье в качестве наказания грозят исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, что произошло все 27 числа. Малыш выпал из окна квартиры на третьем этаже. Какое-то время мальчик плакал, врачи боролись за его жизнь, однако от полученных травм мальчик скончался в больнице.

По словам очевидцев, которые знают семью, за несколько дней до трагедии ребенок играл на балконе без присмотра родителей.

Известно, что матери погибшего 18 лет, отцу – 16. Сейчас они собирают средства на похороны своего малыша.

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