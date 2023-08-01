Приморские рыбаки решили подружиться с зубастым хищником

В акватории Приморья все чаще начали замечать этих морских хищников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Приморские рыбаки дружелюбно встретили большую акулу, которая подплыла прямо к их лодке. Вероятнее всего, ее привлекла более мелкая рыбешка возле судна. В итоге мужчины решили поиграть с ней, гоняя ее за камбалой на удочке. Один из рыбаков даже решил погладить хищницу. Один из смельчаков предлагал угостить акулу рыбой, чтобы не дразнить. Получила ли в итоге новая «подруга» вкусняшку, неизвестно, это осталось за кадром.

В акватории Приморья все чаще начали замечать этих морских хищников. Это связано с глобальным потеплением. Льды Арктики и Антарктики начали таять, от чего повышается температура воды. Для таких морских обитателей, как акулы, даже доли градуса имеют большое значение. Поэтому они нередко становятся и обитателями южных вод Приморья.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» уже писала о правилах поведения с морскими хищниками.

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