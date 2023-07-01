Угрожал арбалетом и увез в лес: приморец похитил мальчика, чтобы шантажировать его отца

Мужчина приковал мальчика к бетонным колодцам. Фото: СУ СК России по Приморскому краю

Вопиющий случай произошел в Приморье в дачном доме в поселке Витязь. Мужчина приехал к своему знакомому решать денежные вопросы, а в итоге увез его несовершеннолетнего сына в лес. Было заведено уголовное дело. Детали произошедшего рассказали в пресс-службе УМВД и Следственной комитета по краю. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пока мужчины разбирались друг с другом, на улицу вышел 14-летний мальчик, подозреваемый стал угрожать ему арбалетом, после чего отвез его в лес и пристегнул руки мальчика строительными хомутами к бетонному кольцу и ушел. Таким образом он хотел шантажировать своего работодателя.

Мальчик не растерялся и принялся кусать пластмассовые жгуты, таким образом он смог выбраться. Всего в лесу он просидел два часа. Похитивший его мужчина, узнав, что отец обратился в полицию, скрылся. Однако вскоре его нашли, свою вину он отрицать не стал.

Какие именно вопросы, связанные с деньгами, приехал поздно ночью решать мужчина, пока не уточняется. Однако корреспонденту «Комсомолки» в Следственном комитете рассказали, что фигурант работал на отца мальчика, и возможно, тот ему задолжал.

Уголовное дело завели по пунктам «г», «д» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы несовершеннолетнего). Теперь фигуранту грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Синяя, словно море: как будут выглядеть юные владивостокцы на «Детях Приморья»

Сборной команде Владивостока вручили спортивную форму для участия в играх «Дети Приморья» (подробнее)

Новый асфальтированный проезд появился на Луговой во Владивостоке в рамках комплексного ремонта

В список для обновления вошли 30 объектов города (подробнее)

Табло, кондиционер, аппарели: автопарк общественного транспорта ждут обновления

На дороги Владивостока выйдут четыре новых автобуса (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.