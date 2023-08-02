Возле Находки 11 человек заблудились в заливе Восток из-за тумана

На место ЧП направился заместитель находкинского транспортного прокурора. Фото: Дальневосточная транспортная прокуратура

В заливе Восток возле Находки вечером 1 августа заблудился катер. На борту маломерного судна с рыбалки возвращались 11 человек, предположительно, туристов из других регионов страны. В густом тумане судоводитель потерял ориентиры и заблудился в акватории. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Другой катер, проходивший поблизости, заметил заблудившееся судно и на буксире доставил его до берега. Никто из находившихся на борту не пострадал.

В Дальневосточной транспортной прокуратуре «Комсомольской правде – Владивосток» подтвердили, что ведомство начало проверку по факту этого происшествия. На место ЧП направился заместитель находкинского транспортного прокурора.

Проверка даст оценку законности оказания туристам услуг и соблюдения требований законодательства о безопасности мореплавания при перевозке людей.

Напомним, что не первый раз туман в заливе Восток становится причиной того, что люди теряются в акватории. Подобный случай произошел с двумя рыбаками в конце июля.

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