В Приморье туристический автобус с людьми вылетел с дороги после смертельного ДТП

Виновник происшествия погиб на месте, а второй водитель получил травмы различной степени тяжести. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смертельное ДТП произошло на 63 километре автодороги Уссурийск – Пограничный – Госграница. Минивэн врезался в пассажирский туристический автобус, виновник аварии погиб на месте. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Авария произошла в среду, 2 августа. Водитель Nissan Prairie выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и не увидел движущийся навстречу автобус King Long. Виновник происшествия погиб на месте, а второй водитель получил травмы различной степени тяжести. 50 пассажиров в госпитализации не нуждаются. Информации о том, куда именно направлялись туристы, на данный момент нет.

Прокуратура Пограничного района организовала проверку по факту произошедшего, по результатам которой в том числе даст оценку исполнению требований законодательства при организации перевозки пассажиров.

Ход и результаты доследственной проверки поставлены в надзорном ведомстве на контроль.

Напомним, «Комсомольская правда – Владивосток» ранее писала о смертельной аварии во Владивостоке. Водитель легковушки врезался в прицеп, парень погиб на месте.

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