Цены взлетели до небес: такси во Владивостоке тестируют новый закон

Цены поднялись из-за нехватки водителей на дорогах и увеличении спроса.
Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Во Владивостоке сервис такси «Максим» тестирует новый закон о такси, согласно которому водители не могут работать без путевого листа, предрейсового техосмотра, шашечек и фонаря на крыше. Приморцы отмечают, что цены в это время взлетели несколько раз. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
«Сегодня с 16:00 до 19:00 тестируется применение нового закона о такси №580-ФЗ, который начнет действовать 1 сентября. Часть водителей не сможет выполнять заказы в силу требований нового закона», – гласит сообщение, которое увидели пользователи в приложении.
Подобный эксперимент сильно отразился на цене. Например, если раньше до аэропорта можно было доехать в среднем за 1200 рублей, то теперь цена около 5000 тысяч. Цены поднялись не только в сервисе «Максим», но и в других из-за нехватки водителей на дорогах и увеличении спроса.
Столько стоит доехать до аэропорта.
Фото: принтскрин видео.
Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на майской сессии приморские депутаты приняли краевой закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае». Документ был принят в трех чтениях.
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