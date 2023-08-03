Цены взлетели до небес: такси во Владивостоке тестируют новый закон

Цены поднялись из-за нехватки водителей на дорогах и увеличении спроса. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Во Владивостоке сервис такси «Максим» тестирует новый закон о такси, согласно которому водители не могут работать без путевого листа, предрейсового техосмотра, шашечек и фонаря на крыше. Приморцы отмечают, что цены в это время взлетели несколько раз. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Сегодня с 16:00 до 19:00 тестируется применение нового закона о такси №580-ФЗ, который начнет действовать 1 сентября. Часть водителей не сможет выполнять заказы в силу требований нового закона», – гласит сообщение, которое увидели пользователи в приложении.

Подобный эксперимент сильно отразился на цене. Например, если раньше до аэропорта можно было доехать в среднем за 1200 рублей, то теперь цена около 5000 тысяч. Цены поднялись не только в сервисе «Максим», но и в других из-за нехватки водителей на дорогах и увеличении спроса.

Столько стоит доехать до аэропорта. Фото: принтскрин видео.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что на майской сессии приморские депутаты приняли краевой закон «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Приморском крае». Документ был принят в трех чтениях.

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