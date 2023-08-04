Руководитель краевого отделения «Динамо» стал главным тренером одноименного баскетбольного клуба

Сандлер планирует совмещать работу управляющего и тренерство. Фото: ПСО «Динамо»

Руководитель приморского отделения «Динамо» Эдуард Сандлер стал главным тренером одноимкнного баскетбольного клуба во Владивостоке, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Приморскую региональную организацию общества «Динамо».

У Сандлера есть большой опыт в работе тренером. Так, в период с 2011 по 2020 он возглавлял «Спартак-Приморье», ПСК «Сахалин» и «Восток-65.

В декабре 2020 года Сандлер оставил тренерскую работу и стал управляющим приморского отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо», где уже в 2021 году по его инициативе была создана новая профессиональная баскетбольная команда «Динамо» (Владивосток). В первый же год команда заявилась в Суперлигу, а уже в следующем сезоне попала в плей-офф, заняв в итоге пятое место.

Сандлер планирует совмещать работу управляющего и тренерство. По его словам, в этом ему поможет опыт.

В тренерский штаб «Динамо» (Владивосток) также войдут:

Старший тренер – Алексей Голяхов;

Тренер – Никита Богданов;

Тренер по ОФП и СФП – Данил Зимин.

Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, как владивостокская футбольная команда «Динамо» готовится к новому футбольному сезону.

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