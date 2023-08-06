На берег бухты Врангель в Приморье выбросило тысячи анчоусов

Берег полностью усыпан анчоусами. Фото: принтскрин видео.

В Приморском крае на берег бухты Врангель выбросило тысячи анчоусов. Отдыхающие не растерялись и принялись собирать свежую рыбу голыми руками. Видео очевидцы поделились в соцсетях. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Отдыхающие во Врангеле гребут свежие, еще трепещущиеся, анчоусы, которые в большом количестве выбросило на берег, ведрами, а некоторые – пакетами. Захватывающими кадрами «рыбалки» очевидцы поделились с остальными жителями края. Да, посмотреть есть на что: берег полностью усыпан анчоусами.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что подобные выбросы рыбы уже происходили в регионе. Доктор биологических наук Владимир Быков, заведующий лабораторией генетики ННЦБМ ДВО РАН, профессор ДВФУ рассказал, что делать в подобных ситуациях:

«Рыбу можно попытаться спасти и вернуть в море, но при нересте особи тратят очень много сил, поэтому выживаемость крайне мала. А вот в пищу она вполне пригодна, если, конечно, собирать живую и только выброшенную».

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