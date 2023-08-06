В Приморье из-за ливней от транспортного сообщения отрезало три населенных пункта

Вода продолжает прибывать. Фото: АО «Примавтодор»

В Приморском крае из-за сильных дождей есть множественные переливы длиной 20-5- метров и глубиной до метра. Также от транспортного сообщения отрезало населенные пункты Садовое, Муравейка, Фурманово. Вода продолжает прибывать. Об этом сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на правительство края.

В АО «Примавтодор» рассказали о том, что легковые машины не могут проехать на 78 километре автомобильной дороги Дальнереченск – Ариадное, на 3 километре дороги Лукьяновка – Новополтавка, на 6 километре дороги Новопокровка – Ромны – Завитая.

Нет проезда для всех видов транспорта на 17 километре Гродеково – Барановский – Садовый. Отрезано село Садовое.

В Октябрьском округе есть переливы длиной 20-30 метров на 12 километре автодороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава и первом километре Уссурийск – Пограничный – Липовцы. Проезд есть для всех видов транспорта.

На 28-33 километре дороги Анучино – Еловка – Муравейка из-за глубокого перелива не могут проехать джипы и легковушки. Отрезано сообщение с селом Муравейка. На 25 километре автомобильной дороги 300 километр – Фурманово из-за перелива длиной 328 метров нет проезда для всех видов транспорта. Отрезано от сообщения село Фурманово.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что главный синоптик Приморья Борис Кубай рассказал о том, чего жителям края ждать от приближающегося тайфуна KHANUN. Дожди лишь усилятся и распространятся на территорию всего региона.

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