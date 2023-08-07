Чуть не прибили: в Приморье игрища детей едва не закончились трагедией

Скейт едва не упал на голову кому-то из прохожих. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Во Владивостоке дети швырнули с балкона скейт. Он прилетел в одно из припаркованных авто. Результат – пробитое лобовое стекло. «Игрушка чудом не прилетела в прохожих. Последствия могли быть печальными. Виновников отыскали по видеокамерам, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Инцидент произошел у дома по адресу: Жигура, 26. На видеозаписи видно, как с 17 этажа в припаркованную Toyota Vitz прилетел скейт. В это время мимо проходили люди и выходили пассажиры из рядом стоящей машины. Доли секунды решили исход – никто не пострадал, кроме лобового иномарки разве что. Кстати, до скейта с балкона летели и другие предметы, похожие на емкости с водой. Детей, которые все это натворили, легко отыскали по видеокамерам. Негодников ждет наказание и серьезный разговор с родителями, а взрослым, судя по всему, придется оплачивать поврежденное имущество.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как в Большом Камне двое мальчишек разбили пластиковую дверь, установленную в здании торгового помещения. За проказами их поймала прохожая.

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