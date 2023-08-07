Глава Следственного комитета России поставил на контроль обрушение моста в Приморье

В разлом моста рухнул автомобиль. Фото: Маглипогода.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об обрушении моста в Лесозаводском округе, рассказали в пресс-службе ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Мост в селе Иннокентьевка обрушился 4 августа из-за сильных дождей. Местные жители оказались отрезаны от транспортного сообщения, а на работу добирались на лодках. После этого краевой Следственный комитет завел уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

При проверке моста оказалось, что были нарушены требования безопасности дорожного движения – технически мост был в неудовлетворительном состоянии, однако его реконструкция не проводилась.

Александр Бастрыкин поручил руководителю Следственного управления Приморья Владимиру Фомину доложить о ходе расследования уголовного дела.

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