Прокуратура занялась застрявшими на острове Аскольд детьми

Прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Из-за непогоды в Приморье 17 детей оказались отрезаны от большой земли на острове Аскольд. В законности организации отдыха для юных жителей края уже разбирается прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Выехали на островную территорию ребята от 12 до 15 лет еще 25 июля, для участия в научно-образовательном слете. Лагерь разбили на Аскольде, который относится к ЗАТО Фокино. Погода стояла отличная и до недавнего времени ничего не предвещало беды. В сопровождении 9 взрослых подростки отдыхали и занимались. Но по завершению смены вернуться обратно к родителям дети не смогли из-за непогоды. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение, сильные волны и ветер сделали свое дело. Шхуна, не смогла забрать детей.
Прокуратура Приморского края уже организовала проверку. Специалисты проверят безопасность оказываемых услуг, а также законность перевозки детей водным транспортом и исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.
В настоящее время прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС России по Приморскому краю.
Редакция связалась с организаторами лагеря на Аскольде. Представители уверяют, что дети в безопасности, у них есть все необходимое и они под присмотром.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).
И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.
При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.