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НовостиПроисшествия7 августа 2023 10:40

Прокуратура занялась застрявшими на острове Аскольд детьми

Надзорное ведомство даст оценку законности деятельности организации
Дарья ИЩУК
Прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС.

Прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за непогоды в Приморье 17 детей оказались отрезаны от большой земли на острове Аскольд. В законности организации отдыха для юных жителей края уже разбирается прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выехали на островную территорию ребята от 12 до 15 лет еще 25 июля, для участия в научно-образовательном слете. Лагерь разбили на Аскольде, который относится к ЗАТО Фокино. Погода стояла отличная и до недавнего времени ничего не предвещало беды. В сопровождении 9 взрослых подростки отдыхали и занимались. Но по завершению смены вернуться обратно к родителям дети не смогли из-за непогоды. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение, сильные волны и ветер сделали свое дело. Шхуна, не смогла забрать детей.

Прокуратура Приморского края уже организовала проверку. Специалисты проверят безопасность оказываемых услуг, а также законность перевозки детей водным транспортом и исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.

В настоящее время прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС России по Приморскому краю.

Редакция связалась с организаторами лагеря на Аскольде. Представители уверяют, что дети в безопасности, у них есть все необходимое и они под присмотром.

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