Прокуратура занялась застрявшими на острове Аскольд детьми

Прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за непогоды в Приморье 17 детей оказались отрезаны от большой земли на острове Аскольд. В законности организации отдыха для юных жителей края уже разбирается прокуратура. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Выехали на островную территорию ребята от 12 до 15 лет еще 25 июля, для участия в научно-образовательном слете. Лагерь разбили на Аскольде, который относится к ЗАТО Фокино. Погода стояла отличная и до недавнего времени ничего не предвещало беды. В сопровождении 9 взрослых подростки отдыхали и занимались. Но по завершению смены вернуться обратно к родителям дети не смогли из-за непогоды. Ранее в регионе было объявлено штормовое предупреждение, сильные волны и ветер сделали свое дело. Шхуна, не смогла забрать детей.

Прокуратура Приморского края уже организовала проверку. Специалисты проверят безопасность оказываемых услуг, а также законность перевозки детей водным транспортом и исполнение санитарно-эпидемиологических и иных обязательных норм.

В настоящее время прокуратура поставила на контроль обеспечение выезда группы силами МЧС России по Приморскому краю.

Редакция связалась с организаторами лагеря на Аскольде. Представители уверяют, что дети в безопасности, у них есть все необходимое и они под присмотром.

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