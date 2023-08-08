Тропический циклон все ближе: названы даты сильнейших ливней в столице Приморья

Владивостокские спасатели готовятся к непогоде. Фото: Администрация Владивостока

Владивосток все же окажется во власти коварного тропического циклона под названием KHANUN. Спасатели уже во всю готовятся к непогоде. Ведется активный мониторинг тех территорий, которые сильно страдают от подтоплений. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию города.

В мэрии краевой столицы заверили, у представителей поисково-спасательной службы (ВГПСС) совместно со специалистами пожарно-спасательной части № 2 есть все необходимое, чтобы помочь людям - начиная от эвакуации и заканчивая доставкой продуктов, если, например, подтопления не существенные и уезжать из дома не придется.

«Это плановая работа, ребята всегда находятся в состоянии готовности. Но, конечно, основной упор делается на отработку тех действий, которые нужны при прохождении тайфуна, так как именно такие погодные условия продиктованы метеорологами», – рассказал заместитель главы администрации Владивостока Дмитрий Свитайло.

Ожидается, что непогода ударит по городу ночью 10 августа и днем 11 августа. Общее количество осадков может составить 40-60 мм (одна декадная норма). Есть угроза подтопления низин.

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