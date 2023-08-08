Спасите нас: в Приморье продолжается подъем воды из рек

Вода продолжает подниматься. Фото: Администрация Уссурийска

Знойная жара сменилась в Приморье проливными дождями. И если в одних районах края это всего лишь повод не забывать брать зонтик, когда выходишь по делам, то где-то стихия нанесла мощный удар с не самыми приятными последствиями. Так до сих пор на реках Уссурийского городского округа продолжается подъем воды, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Уссурийска.

Рабочие бригады продолжают укреплять дамбу в микрорайоне «Семь ветров» в Уссурийске. Работает экскаватор, две помпы откачивают воду.

«Спасите нас, мы находимся в районе Пушкинского моста. Сколько это еще будет продолжаться, с детьми на крыше приходится жить каждое лето. У нас здесь минимум пять семей живут с маленькими детьми. Тонем каждый год. Точный адрес: конец улицы Крестьянская, Озерная. Десятилетиями топит, но можно же с дамбой решить что-то за это время», – пишет местная жительница Юлия.

Ситуация на момент 8 августа. Фото: Администрация Уссурийска

Администрация обратила внимание на данное сообщение и связалась с женщиной. Также в мэрии напомнили, что сейчас сообщение с селом Яконовка возможно только для высокопроходимой техники. Также есть перелив в сторону села Пуциловка, там сейчас дежурит отряд МЧС. Еще один перелив мешает между селами Утесное и Линевичи. Объезд возможен через село Борисовка.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, что после дождей, которые обрушились на Приморье, в ряде муниципалитетов сохраняется сложная паводковая обстановка. Как поделился министр по делам ГОЧС Александр Златкин, наиболее сложная ситуация наблюдается в Красноармейском и Чугуевском округах – речная вода достигла отметок опасного явления.

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