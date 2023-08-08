В Приморье вновь объявлено штормовое предупреждение

11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра. Фото: Виктор КЛЮШКИН

Синоптики из «Примгидрометцентра» предупредили о надвигающейся опасности. В связи с обострением полярного фронта и влиянием тропического циклона KHANUN на территории всего края объявлено штормовое предупреждение 10-11 августа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В Приморье пройдут сильные, местами тропические дожди. За несколько часов может выпасть 50 миллиметров осадков. 12 августа осадки сохранятся в западной половине края. Их общее количество может составить 60-160 миллиметров, это 50-110% нормы за месяц.

11 августа дожди будут сопровождаться усилением ветра в западных районах, на мысах порывами до 33 метров в секунду (ураган). В это же время в заливе Петра Великого и на юге района Поворотный-Золотой ожидается высота волн 2,5-3,0 метров.

«На реках Приморского края в условиях повышенной водности и переувлажнения бассейнов рек продолжится развитие дождевых паводков, а также выходы рек из берегов с достижением критических отметок, увеличение глубины и продолжительности уже подтопленных территорий. Паводки могут принять характер наводнений со значительным и продолжительным подтоплением территорий», – отметили синоптики.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Владивосток» писала о том, что спасатели уже во всю готовятся к непогоде. Ведется активный мониторинг тех территорий, которые сильно страдают от подтоплений.

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