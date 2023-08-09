Полиция ворвалась с проверкой в популярное ночное заведение Владивостока

Такие рейды проходят регулярно. Фото: принтскрин видео.

Полицейские Владивостока провели рейд на территории Фрунзенского района. В ночное время улицы кишат любителями танцев и вечеринок. Сотрудники УМВД задержали шесть подростков, которые находились посреди ночи без сопровождения взрослых, а также устроили проверку в одном из популярных заведений на Юбилейном пляже, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу МВД Приморья.

«Основными задачами таких мероприятий являются обеспечение общественного порядка, профилактика повторной и рецидивной преступности, проверка лиц, состоящих на учете в УМВД Владивостока, выявление нарушений в сфере торговли», – объяснили в ведомстве.

После того, как сотрудники полиции провели с подростками профилактическую беседу, отправили их домой к родителям. Материалы проверки направили инспектору ПДН для принятия решения. В целом во время проверки специалисты составили шесть протоколов об административных нарушениях, из них три по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента», два по статье «Появление в общественных местах в состоянии опьянения» и один по статье «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».

Собранные полицейскими материалы направлены в суд.

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