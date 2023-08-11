Из-за сильных ливней в городах и селах Приморья организовали пункты временного размещения

Пункт временного размещения в Михайловском районе. Фото: telegram-канал @vvarhipov.

В Приморья в ряде муниципалитетов развернули пункты временного размещения. Причиной для этого стала разбушевавшаяся в крае непогода: на регион обрушились дожди, из-за которых улицы городов уходят под воду. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Пункт временного размещения для пострадавших от паводка развернули в Уссурийске, в городе организовано более 60 коек. Здесь жителям предоставят постельное белье, средства личной гигиены и горячее питание, также обустроена душевая, бытовая комната и медицинский кабинет. Адрес: проспект Блюхера, 36.

В селе Яковлевка пункт временного размещения развернули в здании спортивного центра на Советской, 112. В населенном пункте на некоторых участках уровень воды поднялся до 60 сантиметров.

В спортивной школе села Михайловка на Ленинской, 38, развернули пункт временного размещения. Здесь организовано питание и место для отдыха. В случае экстренных ситуаций жители могут обратиться к спасателям МЧС, которые дежурят на территории района, через ЕДДС по номеру телефона: 2-47-91.

В пгт. Кавалерово ПВР развернули в здании бывшего интерната на Гагарина, 16.

Пункты временного размещения появились и Ольгинском округе на территории районного дома культуры и в Октябрьском округе в селе Покровка в здании филиала агропромышленного колледжа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глубоко и сносит течением: очевидцы показали, что происходит на трассе Владивосток-Хабаровск из-за ливня

Федеральная дорога из Владивостока в Хабаровск ушла под воду из-за обрушившихся ливней (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.