Глубоко и сносит течением: очевидцы показали, что происходит на трассе Владивосток-Хабаровск из-за ливня

Стихия нанесла мощный удар по Приморью. Фото: Иван МАКЕЕВ

Непогода по-прежнему продолжает наносить удар по Приморью. Мосты и дороги рушатся, в городах и селах под воду уходят огороды и дворы. Приморцы в социальных сетях показали, что творится на трассе Владивосток – Находка. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

«Едем из Находки в Хабаровск. Проехали Черниговку. И вот приблизительно на 523 километре легковым машинам уже не проехать. Глубоко и течением снесет, как мне кажется», – рассказывают жители края.

Когда смотришь ролик, которым поделились очевидцы, создается впечатление, что машина едет не по дороге, а пересекает море: огромные потоки воды, готовые снести все на своем пути, а из-под колес автомобиля образовываются волны.

В комментариях под видео многие приморцы задаются вопросом, почему авторы ролика выехали в такую погоду, ведь на протяжении недели синоптики предупреждали о сильных ливнях.

«Мы должны были уехать домой задолго до тайфуна, но попали в больницу. Нас выписали, билетов на поезд или самолет уже нет. А видео для тех, кто только собирается в дорогу», – объяснила автор ролика.

Напомним, что в Тихом океане зародился новый тайфун LAN. По предварительным расчетам синоптиков Примгидромета, он выйдет в Японское море в середине августа и несет потенциальную опасность для края.

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