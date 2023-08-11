Молодые управленцы проходят стажировку в Приморье благодаря программе «Муравьев-Амурский 2030»

Высококлассных специалистов готовят к госслужбе. Фото: Игорь НОВИКОВ/правительство Приморского края

Участники образовательной программы «Муравьев-Амурский 2030» проходят стажировку в Приморском крае. Молодые управленцы встретились с заместителем председателя правительства Приморья Николаем Стецко, чтобы обсудить свои проекты и получить обратную связь о проделанной уже работе.

Стажировка для участников проекта проходит по двум блокам: проектная практика во Владивостоке и индивидуальная – в муниципалитетах Приморья. Встреча одной из проектных команд с заместителем председателя Правительства стала завершающим мероприятием проектной стажировки.

«Региону действительно нужны молодые талантливые управленцы. Приморье – самый развивающийся регион на Дальнем Востоке: это связано с нашими масштабами, географическими особенностями, предприимчивыми людьми. Мы умеем работать с талантливой молодежью, и я рад видеть знакомые лица из Правительства Приморья. Надеюсь, для каждого из вас этот год станет годом открытий. Помните, что те связи, которые вы сформируете за это время, останутся с вами на всю жизнь», – поблагодарил курсантов за выбор региона как потенциального места работы Николай Стецко.

Стоит отметить, что один из активных участников программы «Муравьев-Амурский 2030» – сотрудник министерства цифрового развития и связи Приморья. Александр Крохмаль работает в правительстве около семи лет, последние два года – в должности заместителя начальника отдела электронного правительства. В рамках обучения его команда разрабатывает проект развития приграничных территорий в Приморье.

«Для меня работа в органах власти – это возможность реализовывать большие проекты и решать сложные задачи, которые оказывают реальное влияние на развитие Приморья. Наш проект направлен на развитие Ханкайского, Хасанского, Пограничного муниципальных и Лесозаводского городского округов. Мы анализируем текущие социально-экономические показатели, выявляем причины их снижения и оттока населения из муниципалитетов», – поделился Александр Крохмаль.

По его словам, ученики во время стажировки в муниципалитетах встретились с представителями органов местного самоуправления и бизнеса, чтобы тщательнее узнать о предприятиях и определить, как они могут помочь в развитии территории и улучшении экономики.

Участники встречи также рассказали с какими трудностями пришлось столкнуться при разработке проектов и поделились идеями по их воплощению в жизнь.

«Благодаря встрече мы получили рекомендации по тем аспектам проекта, которые еще не рассмотрели, чтобы скорректировать план действий. Нам удалось понять, в какую сторону стоит идти, а какие идеи можно отложить в сторону из-за их неработоспособности», – отметил курсант Дмитрий Прокопчук.

До 12 августа молодые управленцы будут стажироваться в Хасанском и Ханкайском муниципальных округах. Всего же во втором потоке российской образовательной программы учится 50 курсантов, включая шестерых человек из Приморья.

Как ранее сообщала «КП-Владивосток», в апреле В Приморье 47 курсантов первого потока программы защитили свои дипломы. Молодых специалистов подготовили для работы на госслужбе. «Муравьев-Амурский 2030» реализуется Корпорацией развития Дальнего Востока при поддержке Минвостокразвития России. Готовить высококлассных специалистов помогают сотрудники Высшей школы государственного управления РАНХиГС совместно с ДВФУ и Школой управления Сколково.

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