Не хотел мочить ноги: сотрудник колонии запряг осужденного в тележку

Началась проверка. Фото: принтскрин видео.

В одном из исправительных учреждений Приморского края в городе Уссурийске произошел возмутительный случай. Сотрудник заставил осужденного везти себя в тележке по затопленной территории исправительной колонии, которая оказалась под водой после прохождения тайфуна KHANUN. Видео этого эпизода появилось в соцсетях.

«Комсомольская правда-Владивосток» получила оперативный комментарий по этому поводу от пресс-службы Главного управления службы исполнения наказаний по Приморскому краю.

«В связи с ухудшением погодных условий в учреждениях УИС края проводятся мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий подтопления территорий. Учреждения УИС края работают в штатном режиме, необходимости в эвакуации личного состава и осужденных нет, материальный ущерб не нанесен, представители МЧС не привлекались», – отметили в ГУФСИН по Приморскому краю.

Специалисты также сообщили, что началась проверку сотрудника, который грубо нарушил кодекс этики и служебного поведения. По ее результатам его привлекут к строгой дисциплинарной ответственности. Также принципиальную оценку дадут действиям руководства учреждения, в котором произошел инцидент.

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