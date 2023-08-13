Затоплено больше двух тысяч домов: паводковая обстановка в одном из округов Приморья

Последствия тайфуна в Приморье. Фото: администрация Спасск-Дальний

Администрация Спасска-Дальнего поделилась оперативной информацией по паводковой обстановке на момент 13 августа. Вода постепенно уходит на спад, оперативный штаб продолжает круглосуточную работу, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На данный момент затопленными остаются 2584 частных дома, они находятся в районе Ершова, улицы Заречная и микрорайоне ЦРМ. Эвакуировано 596 человек, из них 28 детей.

Также ведется мониторинг гидрологической обстановки. На реке Кулешовка уровень воды в реке 435 сантиметров, что выше поймы на 204. За сутки зафиксировали снижение на 12 сантиметров. На реке Спасовка уровень воды в реке 522 сантиметра, это выше поймы на 132 сантиметра, динамика снижения за сутки – 97 сантиметров.

Напомним, что пункты временного размещения для пострадавших расположены в детском саду «Сказка» по адресу улица Ленинская,7. А также в доме детского творчества на улице Ленинская, 28 (на городской площади).

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