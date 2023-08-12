В Приморье продолжают устранять последствия удара стихии. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Разгулявшаяся стихия нанесла сокрушительный этап по Приморью. Из-за обильных дождей и выхода рек из берегов пострадали дороги, мосты, дома и урожай. 12 августа в некоторых районах продолжились осадки, усугубив и без того серьезную ситуацию. «Комсомольская правда – Владивосток» собрала актуальную информацию, чтобы рассказать о последствиях тайфуна KHANUN в крае.

Последние новости о потопе в Приморье 12 августа 2023

Из-за сильных ливней во многих районах региона подтопило участки дорог, сельхозугодия, мостовые переходы и низменности. С 9 по 11 августа на южное побережье обрушилось до 188 миллиметров осадков. По данным краевого Министерства ГОЧС, 12 августа в Приморье отрезано 32 населенных пункта. Подтоплено 543 частных жилых дома, 40 участков дорог.

В 14 муниципалитетах Приморья из-за ухудшения паводковой обстановки ввели режим ЧС. Для жителей подтопленных территорий организованы пункты временного размещения. Местные власти контролируют, чтобы всем хватило мест в ПВР, организуют подвоз воды и горячее питание Ситуация в затопленных районах края также находится на контроле прокуратуры.

Жителей Дальнереченского района предупредили об угрозе подтопления поселков Ариадное, Боголюбовка, Любитовка, Пожига, Поляны и Ракитное.

Какие дороги размыло в Приморье

Как сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в Пограничном округе нет проезда на 28 километре дороги Уссурийск – Пограничный. Добраться в село Духовое можно через Жариково. Для большегрузов запрещено движение на 92 километре Уссурийск – Пограничный – госграница. Из-за размыва нет подъездного пути к селу Садовый, движение транспорта ограничено на 12, 13, 18 километрах автомобильной дороги Гродеково – Барановка – Садовый. Нет проезда для транспорта к селу Духовское, также из-за перелива отрезаны села Байкал и Софье-Алексеевское. Легковой транспорт не сможет попасть с село Сергеевка из-за размыва на втором километре дороги Уссурийск – Пограничный – Сергеевка.

Особенно сильно оказался подтоплен Уссурийский городской округ, здесь вышла из берегов река Раздольная, а после размыло созданную для сдерживания паводков дамбу. Для оперативной эвакуации людей в ГО привлекли дополнительные силы спасателей. На месте также побывал губернатор Приморья Олег Кожемяко.

По информации краевого минтранса, для всех видов транспорта ограничен проезд на третьем-седьмом и 15 22 километрах дороги Борисовка – Кугуки – Линевичи – Утесное. Здесь наблюдаются глубокие переливы от 500 метров до 1 километра. Отрезаны от большой земли Богатырка, Монакино, Кугуки, Линевичи, Утесное, Корсаковка, Кроуновка, Яконовка. Частично нет проезда на многих дорогах округа.

В Октябрьском округе отрезаны села Константиновка и Покровка, о затоплении последнего «КП-Владивосток» уже рассказывала подробнее. Нельзя проехать из-за перелива на 12-13 километре автодороги Галенки – Новогеоргиевка – Фадеевка – Застава. Нет проезда и на первом километре Галенки – Новогеоргиевка – Константиновка нет проезда. Сошел оползень, и упало дерево на дорогу.

Стоит вода на первом километре Хабаровск – Владивосток – Сибирцево – Депо в Черниговском округе. Всему виной перелив около метра в глубину и 70 в длину. Из-за паводка отрезано село Меркушевка, на подъезде к нему на седьмом километре затоплена трасса Хабаровск – Владивосток.

В Хасанском округе оказались отрезаны Хасан, Провалово и Приморский. По официальной информации нет проезда с нулевого по четвертый километр дороги Раздольное – Хасан – Гвоздево. Переливы достигаю в длину до 100-150 метров. Объезд возможен через Посьет. Помимо этого, не может проехать транспорт на 185 километре Раздольное – Хасан и на шестом километре Занадворовка – станция Провалово, а также на четвертом и 24 километрах Барабаш – Приморская – Перевозная – Безверхово.

В Михайловском районе от транспортного сообщения отрезаны Васильевка и Новожатково. Движение транспорта пока невозможно на втором-четвертом километрах трасс Хабаровск – Владивосток – Васильевка и на втором километре Григорьевка – Новожатково.

В Хорольском округе пострадал 42 километр дороги Михайловка – Турий Рог. На 13 километре перемыло трассу Хороль – Реттиховка – Арсеньев, также пострадали дороги Хороль – Новобельмановка – Лучки, Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Вознесенка – Лучки – Петровичи и Сибирцево – Жариково – Комиссарово – Вознесенка – Малая Ярославка.

Село Благодатное Хорольский район. Фото: Telеgram/gaahmo.

В Ольгинском округе разрушилось дорожное полотно на 278 километре дороги Находка – Лазо – Ольга – Кавалерово. По наблюдениям специалистов, вода уровень воды в субботу вырос.

В Красноармейском округе проезда нет на первом-четвертом километрах дороги Лукьяновка – Новополтавка.

В Надеждинском районе легковой транспорт не сможет проехать на первом километре Раздольное – Хасан – Тихий.

Дорожные службы в круглосуточном режиме организуют объезд и ремонтные работы, где это возможно.

Видео последствий потопа в Приморье 12 августа

Одним из самых пострадавших в Приморье районов Уссурийский городской округ, на который всего за сутки обрушилась практическая месячная норма осадков. Как ранее сообщала здесь прорвало дамбу, затопило близлежащий микрорайон Семь ветров. Вода резко поднялась, заливаясь прямо в квартиры многоэтажек.

Серьезно пострадал и частный сектор.

Практически ушел под воду центральный рынок Уссурийска.

Эвакуация людей еще продолжается. На месте ЧП побывал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. В городской округ направлены дополнительные силы спасателей. Жителей подтопленных территорий доставляют в пункты временно размещения.

Не лучшим образом обстоят дела и в Покровке, расположенной в юго-западной части Приморья, недалеко от затопленного Уссурийска. Река Раздольная и здесь наделала бед, затопив частный сектор и многоэтажки.

«Страшный подъем воды в районе 25 сантиметров в час люди лезут на крышу домов, чтобы спастись», – делятся жители затопленного села в социальных сетях.

Когда закончится дождь в Приморье

По прогнозам специалистов портала «Примпогода», в ночь на воскресенье и днем в отдельных районах края возможны осадки. Но дожди уже не будут такой интенсивности. Однако радоваться рана, на Приморье надвигается новый тайфун под именем LAN. Если его траектория не изменится, то к середине следующей недели край опят накроют мощные дожди.

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