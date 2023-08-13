Вода вновь выйдет из рек: прогноз синоптиков на ближайшие дни

Уровень воды в реках повышается. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

В Приморском крае синоптики прогнозирую очередное повышение уровня рек. Специалисты озвучили даты и места, где сохраняется сложная паводковая ситуация. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на Примгидромет.

Интенсивные паводки 13 и 14 июня настигнут Кировский и Дальнереченский районы. Реки Крыловка (Кировский район), Большая Уссурка у села Рощино и Малиновка у села Ракитное.

14-15 августа ожидается опасный подъем воды на реке Уссури в Кировском районе. 15-16 августа опасность представляет река Большая Уссурка у Ватутина и река Малиновка у села Веденка в Дальнереченском районе.

16-17 августа на реке Большая Уссурка поднимется уровень воды у Дальнереченска.

Есть угроза подтопления участков дорог, пониженных мест в населенных пунктах, сельхозугодий, мостовых переходов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Вспоминаем их шутки и улыбки»: подруга погибших от наводнения в Приморье братьев рассказала, какими были мальчики

Одноклассница одного из братьев, которых засосало в водопропускную трубу в Приморье, поделилась теплыми воспоминаниями о них (подробнее...)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.