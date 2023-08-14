«Красный губернатор» Приморья Ищенко осужден за хищение крупной суммы

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Первомайский районный суд Владивостока 14 августа 2023 года признал виновным бывшего экс-кандидата в губернаторы Андрея Ищенко в совершении преступления по статье 159 части 4 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Ищенко приговорили к лишению свободы на срок 6 лет со штрафом в 400 000 рублей. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Учредитель ООО СК ЗС «Аврора-Строй» и застройщик жилого комплекса «Сафонов» Андрей Ищенко обвинялся в мошенничестве на сумму более 380 миллионов рублей. Компания получила «залог» от дольщиков и в конце 2016 года начала строительство 14-этажного дома по улице Сафонова, 7. Но сроки сдачи объекта постоянно откладывались, а после скандальных выборов губернатора Приморья в 2018 году, где Ищенко и получил прозвище «красный», работы практически остановились. Фирма объявила себя банкротом, оставив без жилья 179 приморцев.

Суд установил, что у Андрея Ищенко было достаточно денег на строительство дома, но, используя свое служебное положение, он похитил у дольщиков более 380 миллионов рублей.

Наказание Андрей Ищенко будет отбывать в колонии общего режима. У адвокатов есть время обжаловать приговор, так как он еще не вступил в законную силу.

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