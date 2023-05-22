Воспользовался доверием: в Приморье на «красного губернатора», обвиненного в обмане дольщиков, завели еще одно дело

Ищенко грозит лишение свободы на срок до пяти лет. Фото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В Приморье на бывшего кандидата в губернаторы Приморья, гендиректора компании «Аврора-Строй» Андрея Ищенко завели второе уголовное дело. В этот раз его подозревают в причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием, рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

По информации представителей ведомства, с февраля по апрель 2019 года «красный губернатор» заключил с двумя жителями Владивостока договор на участие в долевом строительстве квартир в доме на Сафонова, 7. Однако прокуратура выяснила, что по технической документации помещения непригодны для проживания, а застройщик ввел приморцев в заблуждение.

Дольщики также не смогут получить софинансирование для достройки проблемного дома.

После проверки на Андрея Ищенко было заведено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, причинившее особо крупный ущерб). Ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или заработной платы.

Напомним, что впервые экс-кандидата в депутаты задержали еще в апреле 2022 года. Его обвиняют в мошенничестве на сумму более 380 миллионов рублей. По части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение) ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Нас просто обманули»: дольщик ЖК «Сафонов» во Владивостоке рассказал о ситуации с долгостроем

Несостоявшийся житель уверен, что у застройщика было достаточно денег, чтобы люди получили заветные квартиры в столице Приморья (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp).

И не забудьте подписаться в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте, Одноклассники.

При использовании материалов издания ссылка на «КП – Владивосток» обязательна.