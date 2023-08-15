Синоптики поделились подробностями штормового предупреждения в Приморье

В Приморье объявили штормовое предупреждение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Приморском крае вновь объявлено штормовое предупреждение. В связи обострением фронтальных разделов утром и днём 16 августа местами в разных районах Приморского края ожидаются сильные дожди. Синоптики прогнозирует выпадение осадков от 15 до 45 миллиметров за час и более. Их общее количество может составить от 80 до 150 миллиметров. А это 60-120% нормы за месяц. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

На восточную половину края ночью и днем 17 августа будет оказывать влияние тропический циклон LAN. Здесь ожидаются сильные, местами очень сильные дожди (50 миллиметров и более за 12 часов и менее).

На восточном побережье дожди будут сопровождаться усилением ветра до 20–25 метров в секунду, на мысах порывами до 32 метров в секунду. На востоке Залива Петра Великого, в южной половине района Поворотный – Золотой ожидается высота волн 2,5 -3,5 метра, днем 17 августа по району Поворотный – Золотой 4 метра.

На юго-восточном и восточном побережье подъем уровня моря достигнет значений близких к критическим. Ожидается накат волн, подтопление пляжей. На реках восточного побережья вода поднимется на 0,8-1,5 метра, на отдельных участках с выходом воды из берегов, создается угроза подтоплением прилегающих территорий.

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