Выпадет до 100 миллиметров осадков: в Приморье объявили штормовое предупреждение

Приморье опять ждут дожди. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение из-за надвигающегося тайфуна LAN. Глава Примгидромета Борис Кубай заявил, что из-за непогоды в восточной части Приморья 17 августа может выпасть до 100 миллиметров осадков. Сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Удар стихии придется на Ольгинский, Кавалеровский, Дальнегорский и Тернейский районы. Возможен штормовой нагон, подпор малых рек и выход их из берегов.

В связи с прогнозируемыми дождями на востоке края на 16-17 августа ожидаются подъемы уровня воды на реках восточного побережья на 0,6-1,2 метра, на отдельных участках – с кратковременным выходом воды из низких берегов.

Напомним, ранее Борис Кубай рассказал, стоит ли жителям Приморья опасаться тайфуна LAN. По словам главы Примгидромета, в ночь на 15 августа вихрь пройдет над островом Хонсю, примерно над городом Осака, а утром 16-го числа выйдет в Японское море.

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