Приморский край готовится к приходу тайфуна LAN

Во Владивостоке в течение дня облачно, временами дождь. Фото: Иван ВИСЛОВ

Погоду в Приморье 16 августа определят фронтальные разделы. По всему краю будут идти дожди, местами сильные, а вечером по юго-востоку очень сильные, сообщил Примгидромет. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

В отдельных районах края пройдут грозы, местами утром наблюдается туман. Температура воздуха от +22 до +27 градусов Цельсия. В течение дня будет дуть умеренный северо-восточный ветер, вечером на южном побережье порывами сильный.

Во Владивостоке в течение дня облачно, временами дождь. Временами гроза. Ветер северный слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +23…+25°C.

В Уссурийске облачно, во второй половине небольшой, временами умеренный дождь. Возможна гроза. Ветер слабый, во второй половине северный умеренный. Температура воздуха +25…+27°C.

В Находке облачно, дождь, временами сильный. Возможна гроза. Ветер слабый до умеренного, вечером умеренный до сильного. Температура воздуха +22…+24°C.

Температура воды в Амурском заливе +22°C, в заливе Посьета +20°C, в бухте Находка +19°C.

Как ранее сообщал Примгидромет, вечером 16 августа восточные районы края окажутся под влиянием тайфуна LAN, который сейчас приближается со стороны Японского моря. Здесь ожидаются осадки до 120% месячной нормы, разлив рек на пойму, сильная волна в заливе Петра Великого, накат волн и затопление пляжей.

Примгидромет объявил в связи с этим штормовое предупреждение и рекомендовал людям покинуть места отдыха на восточном побережье края.

Глава Приморья Олег Кожемяко поручил руководителям Ольгинского, Кавалеровского, Тернейского муниципальных и Дальнегорского городского округов привести в готовность технику и людей для ликвидации последствий непогоды. МЧС направляет в эти муниципалитеты спасательные подразделения.

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