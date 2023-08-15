В Приморье вводят режим ЧС регионального уровня

Сотрудники МЧС сейчас работают в 19 муниципалитетах края. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

На совещании с директором департамента оперативного реагирования МЧС России Анатолием Елизаровым губернатор Приморья Олег Кожемяко предложил ввести в крае чрезвычайную ситуацию регионального уровня. По расчетам регионального правительства, размер ущерба, нанесенного паводком после прохождения тайфуна «Ханун», позволяет объявить региональную ЧС, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Размеры ущерба таковы, что ресурсов муниципалитетов не хватит, чтобы справиться с ним. Введение региональной ЧС позволит более эффективно использовать имеющиеся материальные и финансовые ресурсы региона как для ликвидации последствий паводка, так и для компенсации ущерба, нанесенного стихией жителям. Региональная ЧС позволяет в случае необходимости обратиться за федеральной поддержкой.

Анатолий Елизаров подтвердил, что основания для введения региональной ЧС у правительства края есть. Сотрудники МЧС сейчас работают в 19 муниципалитетах края, министерство готово увеличить группировку сотрудников, которые ликвидируют последствия паводка.

Ранее «Комсомольская правда» писала, что из резерва МЧС России Приморскому краю уже выделены 300 тепловых пушек, 100 мотопомп и 240 дизель-генераторов.

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