На ранее судимого повара, зверски избившего девушку-бармена на Камчатке, завели уголовку

К следователю его доставит полиция и Росгвардия. Фото: принтскрин видео.

На Камчатке нашли и задержали сотрудника кафе, который запинал, а затем угрожал ножом девушке-бармену. На мужчину завели уголовное дело, рассказали в пресс-службе краевого Следственного комитета. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

О том, как Дмитрий зверски избил Софию, мы писали ранее. Девушка сделала повару замечание, что разозлило мужчину. Повалив коллегу на пол, он начал пинать ее ногами по голове, крича ругательства, а после схватился за нож и стал угрожать убийством.

Местонахождение Дмитрия уже известно, к следователю его доставляют сотрудники Росгвардии и полиции. На него также завели уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 стать 105 УК РФ (покушение на убийство). За это ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. В пресс-службе ведомства добавили, что мужчина ранее уже был судим.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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