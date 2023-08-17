Синоптики Примгидромета отменили штормовое предупреждение по тайфуну LAN в Приморье

На побережье порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Примгидромета обновили прогноз погоды на 17 августа, отменив штормовое предупреждение. Предполагалось, что тайфун LAN серьезно повлияет на погоду на большей части территории края, однако планы вихря изменились. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали метеорологи, двигаясь на север Японского моря, тайфун растерял свои силы:

«Зона наиболее интенсивных дождей категории опасного явления очень компактная и расположена непосредственно вблизи центра циклона, мористее восточного побережья Приморья. В связи с этим штормовое предупреждение на очень сильный дождь в восточной половине края 17 августа отменяется».

Синоптики добавили, что в Приморье сохраняются небольшие и умеренные дожди, на востоке и северо-востоке местами сильные – за 12 и менее часов 15-40 миллиметров. На побережье порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду.

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