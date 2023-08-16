Главный синоптик Приморья объяснил, почему Приморье этим летом уходит под воду

Из-за тайфуна LAN в крае объявили очередное штормовое предупреждение. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Приморский край постепенно начинает восстанавливаться после наводнений, пришедших с тайфуном KHANUN. Дожди лили с 4 августа, а 11 числа вода достигла опасных отметок и затопила поселки и даже города. Теперь Приморье готовится к тайфуну LAN, который обещает на востоке края до 100 миллиметров осадков, а то и больше. Глава Примгидромета Борис Кубай объяснил, почему эти летом регион сталкивается с подобными явлениями, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Из-за тайфуна LAN в крае объявили очередное штормовое предупреждение. Но есть надежда, что он чуть дальше восточного побережья края и чуть ускоряясь, это даст шанс на то, что интенсивные дожди придутся на море. Тем не менее отмечает синоптик, даже 50 миллиметров осадков – это уже опасное явление.

«Главным, первостепенным фактором, максимально повлиявшим на развитие всех событий, стал тайфун Эль Ниньо, который, по нашему мнению, начал «работать» в Тихом океане с весны, в результате чего организовалось непрерывное, продолжительное нагнетание влажного тропического воздуха на территорию восточного Китая и Приморья», – объяснил Борис Кубай.

Из-за этого любой активный атмосферный фронт, проходя с запада на восток над данными территориями, вызывал хоть и локальные, но довольно интенсивные и частые дожди, которые повышали водность рек, переувлажняли почву и наполняли до краев водохранилища.

Тайфун Доксури, выйдя и растворившись над территорией Китая, еще больше увеличил количество тепла и влаги в атмосфере восточного Китая и Приморья, обогатив ими проходящие атмосферные фронты, которые продолжали поливать эти территории локальными дождями различной интенсивности.

«Следующий тайфун KHANUN, пройдя над Корейским полуостровом и заполнившись, направил свои остатки, в том числе снова на бассейн реки Раздольная. Часть из остатков была подхвачена полярным фронтом и разнесена по территории Приморья в виде ливней разной интенсивности. И снова вся дождевая вода уходила сразу в реки».

Из-за такого устойчивого процесса накопления тропической воздушной массы и произошли наводнения.

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