Появились новые подробности об избиении и попытке изнасилования девушки во Владивостоке

Детали случившегося озвучили в полиции.
Фото: принтскрин видео.
В полиции Приморья озвучили новую информацию о нападении на девушку в районе Снеговой Пади. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как поделились в пресс-службе УМВД, в полицию обратился прохожий и рассказал, что на улице Адмирала Горшкова в помощи нуждается девушка. К ней приехали медики, а также следственно-оперативная группа.
«Девушка была доставлена в отдел полиции, где пояснила, что в отношении нее какие-либо противоправные действия не совершались и настояла на прекращении дальнейшего разбирательства по данному факту», – добавили в ведомстве.
Отметим, что погоня за человеком на видео не имеет никакого отношения к ситуации.
Напомним, что информация о попытке изнасилования девушки появилась в социальных сетях. Жители домов рассказывали, что услышали ночью женские крики.
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