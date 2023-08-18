Появились новые подробности об избиении и попытке изнасилования девушки во Владивостоке

Детали случившегося озвучили в полиции. Фото: принтскрин видео.

В полиции Приморья озвучили новую информацию о нападении на девушку в районе Снеговой Пади. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как поделились в пресс-службе УМВД, в полицию обратился прохожий и рассказал, что на улице Адмирала Горшкова в помощи нуждается девушка. К ней приехали медики, а также следственно-оперативная группа.

«Девушка была доставлена в отдел полиции, где пояснила, что в отношении нее какие-либо противоправные действия не совершались и настояла на прекращении дальнейшего разбирательства по данному факту», – добавили в ведомстве.

Отметим, что погоня за человеком на видео не имеет никакого отношения к ситуации.

Напомним, что информация о попытке изнасилования девушки появилась в социальных сетях. Жители домов рассказывали, что услышали ночью женские крики.

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