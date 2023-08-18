Во Владивостоке неизвестные разбили девушке лицо и пытались ее изнасиловать

За нападавшими на девушку устроили погоню. Фото: принтскрин видео.

Во Владивостоке 17 августа в час ночи в районе Снеговой Пади на девушку напала группа приезжих. Местные жители пишут, что услышали женские крики. Пострадавшую пытались изнасиловать, но она оказала сопротивление, за что ей разбили лицо, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

«Это случилось напротив светофора в районе дороги между KFC и торговым центром «Снеговая Падь». Девушку успокаивали продавцы овощных магазинчиков. Я надеюсь, что девушка обратится в полицию, район оснащен камерами, это явно не удастся скрыть», – рассказала одна из очевидцев этого кошмара.

Редакции предоставили видеозапись, на которой видно, как подозрительный мужчина стремительно убегает, и его пытается догнать молодой человек. Парень сел в машину к своим знакомым, голос за кадром говорит, что одного из нападавших поймали. Где сейчас остальные и сколько их вообще было – пока неизвестно. Редакция обратилась в полицию за комментарием и ждет более подробной информации о случившемся. А тем временем в домовых чатах девушек просят быть осторожнее и не ходить по этому району одним в темное время суток.

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