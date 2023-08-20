Не было шансов: авария на острове Русский забрала жизнь одного человека

Женщину, находившуюся в салоне, госпитализировали. Фото: telegram/DPS VL.

Смертельная авария минувшей ночью произошла во Владивостоке на острове Русский. По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в службе аварийных комиссаров, водитель Toyota Soarer ехал по Университетскому проспекту со стороны Русского моста в направлении океанариума. Однако во время движения он не справился с управлением, в итоге автомобиль врезался в уличный фонарь.

Водитель погиб на месте, а судя по тому, как сильно пострадал его автомобиль, шансов на выживание у него не было. Женщину, которая была с ним в салоне, госпитализировали.

Позже в социальных сетях появилась информация, что погибшим оказался известный среди местных байкеров стритрейсер. На его странице в социальных сетях друзья и знакомые соболезнуют о его утрате.

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