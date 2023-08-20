Известный актер и депутат Госдумы РФ встретился с бойцами СВО во Владивостоке

Во Владивостоке снимают фильм «9 секунд». Фото: Вадим ПОПОВ

В Госпитале ТОФ во Владивостоке участники СВО, которые сейчас лечатся и проходят реабилитацию, встретились с депутатом Госдумы РФ, первым зампредом Комитета Госдумы по культуре, народным артистом России Дмитрием Певцовым. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Дмитрий Певцов приехал во Владивосток всего на один день чтобы поучаствовать в съемках художественного фильма «9 секунд» о Герое России, матросе эсминца «Быстрый» Алдаре Цыденжапове и встретиться с солдатами, которые находятся в госпитале ТОФ.

«Мы сейчас с вами находимся в момент тектонических изменений в мироустройстве, а вы находитесь на переднем крае. Я хочу, чтобы вы знали, что за вас молятся во всех Храмах, православных и мусульманских. За вас, за ваши семьи и за вашу Победу. Я хочу, чтобы вы знали, что мы гордимся вами», – сказал депутат бойцам.

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