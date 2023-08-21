В Приморском крае мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей и похитили ее

Мошенники требовали за возврат пенсионерки три миллиона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приморье мошенники обманули пенсионерку на два миллиона рублей, а когда получили деньги, еще и похитили ее. В Следственный комитет Приморского края обратилась внучка пропавшей. Девушка рассказала, что за выкуп ее бабушки требуют три миллиона рублей, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на пресс-службу СК РФ по Приморью.

По версии следствия, 16 августа пожилой женщине позвонил неизвестный мужчина. Он представился сотрудником полиции – классическая схема. Аферист сгустил красок и сказал, что вот-вот со счета пенсионерки деньги снимут не абы кто, а родственники, и нужно их оставить, а для этого купить новый мобильный и сообщить номер для дальнейшей связи.

Доверчивая жительница Большого Камня повелась на уловки мошенников и сделала все, о чем ее попросил «сотрудник полиции». На следующий день поступил звонок от неизвестного, который сказал пенсионерке, что она должна прибыть в отделение банка во Владивостоке для перевода ее денег на «безопасный счет». Женщина вновь согласилась, аферист вызвал ей такси в банк, где ее встретил незнакомый человек и передал реквизиты банковского счета, по которому она перевела все свои сбережения – два миллиона рублей.

После этого женщине сказали сидеть в гостинице, где заранее сняли ей номер на пару дней. Спустя два дня мошенник заказал такси, привез женщину в Уссурийск «под предлогом подписания документов». Там женщину и нашли, пока в ведомстве не раскрывают подробностей, где именно. А вот похитители успели скрыться, их сейчас разыскивают следователи.

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