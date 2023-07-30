«Мама, я ранил человека»: мошенники обманули пенсионерку из Приморья по новой схеме

Пенсионерке поступил звонок с неизвестного номера. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На новую уловку мошенников попалась пожилая женщина из Находки. В этот раз ей позвонил «сын» и заявил, что ранил человека во время драки, от уголовной ответственности спастись поможет только очень крупная сумма – 1,5 миллиона рублей. В панике пенсионерка тут же согласилась помочь, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Миллиона у женщины не было, но она отложила 150 тысяч рублей наличными и хранила в банке сбережения на сумму более 300 тысяч. «Сын» объяснил, что к ней приедет девушка, вместе с ней маме нужно будет проехать в банк и снять всю сумму, а также отдать наличные. В общей сумме женщина потеряла 516 000 рублей.

Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как курьер-мошенник обманул 91-летнюю пенсионерку на 130 тысяч рублей. Парень позвонил бабушке и сказал, что якобы ее внучка попала в ДТП, где является виновницей. По легенде, в аварии пострадал человек, и чтобы спасти девушку от уголовной ответственности, нужно передать через звонящего деньги, что собственно пожилая женщина и сделала.

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