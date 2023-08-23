Более 140 миллионов рублей получит Приморье от Правительства РФ на ремонт дорог

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Фото: АО «Примавтодор»

Дополнительные деньги выделят федеральные власти Приморье на ремонт пострадавших из-за непогоды дорог. Об этом рассказали на официальном сайте российского правительства, подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Согласно информации, опубликованной на сайте, 490 миллионов распределят между Рязанской, Смоленской, Орловской, Ярославской областями и Приморским крае.

Приморье от федеральных властей получит 143 миллиона рублей на восстановление дорог, которые пострадали от паводков из-за тайфуна в прошлом году.

Напомним, что в августе в Приморье нагрянул вихрь KHANUN, из-за которого улицы городов и дороги буквально ушли под воду. Одним из наиболее пострадавших муниципалитетов стал Уссурийск. Здесь из-за сильных осадков произошел порыв недостроенной дамбы.

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