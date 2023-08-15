Прокуратура нашла виновных в порыве дамбы в Уссурийске

Прокуратура проконтролирует результаты расследования дела. Фото: Прокуратура Приморского края

В Уссурийске в районе Семи ветров произошел потоп из-за поврежденной дамбы, прокуратура организовала проверку, после которой было заведено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе краевого ведомства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Представители прокуратуры выяснили, что подрядчик не завершил установленные контрактом работы. Из 11 этапов сделано всего 9. Именно поэтому во время сильных ливней дамба оказалась повреждена и поток воды подтопил 5 многоквартирных домов, 2 образовательных учреждения и более 15 гаражей в районе улицы Раздольная. Более того, в апреле 2023 года компания уже привлекалась к административной ответственности за отступление от проектной документации.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность) и части 1 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба). По первой статье виновникам грозит либо штраф в размере до 120 тысяч рублей, либо арест на срок до трех месяцев, по второй – штраф до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

Прокуратура проконтролирует ход и результаты расследования уголовного дела.

Напомним, что первая сирена прозвучала в Уссурийске 12 августа. Второй тревожный сигнал жители города услышали на следующий день, 13 августа, когда вода начала топить районы Междуречье и Семь ветров.

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