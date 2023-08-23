Жителей приморского города попросили быть готовыми покинуть дома из-за наводнений

Возможны переливы дорог, подтопления территорий, так как почва переувлажнена. Фото: администрация Спасск-Дальний

Из-за обильных продолжительных дождей в Спасске-Дальнем перевели оперативный штаб ЧС на круглосуточный режим работы. Русла рек на данный момент в пойме, но коллектор К-5 уже переполнен, людей просят быть готовыми покинуть свои дома из-за угрозы затопления, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток» со ссылкой на администрацию Спасска-Дальнего.

Глава городского округа Олег Митрофанов заявил, что жителей, чьи дома находятся под угрозой подтопления, примут в пункте временного размещения ДДТ. Он находится на улице Ленинская, 28, и работает в круглосуточном режиме.

«Убедительная просьба, если возникнет необходимость эвакуации, соберите необходимые вещи и документы, отключите электричество и покиньте свои дома», – обратился к жителям Спасска-Дальнего глава городского округа.

Возможны переливы дорог, подтопления территорий, так как почва переувлажнена. Все проблемные участки находятся на контроле.

Номера телефонов спасательных служб: 112, 2-16-30.

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