Из-за разлива мазута во время паводка в Уссурийске завели уголовное дело

Загрязнение почвы составило около 7 тысяч квадратных метров.
Фото: Екатерина МАКСИМОВА
В Приморье завели уголовное дело по факту загрязнения микрорайона Семь ветров в Уссурийске. После порыва городской дамбы улицы заполнились не только водой, но и мазутом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».
Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, чтобы узнать источник загрязнения, городское ведомство обратилось к специалистам Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.
Проверка показала, что на производственной площадке котельной №13 на Раздольной находились емкости с 2,5 тонны мазута.
«Осмотром с привлечением специалистов установлено, что при эксплуатации производственной площадки, в том числе не проводились необходимые технические диагностики и периодические осмотры топливопроводов, не обеспечена герметичность крышки нулевой емкости», – поделились в ведомстве.
В итоге из-за всех этих нарушения во время паводка и произошла утечка мазута. Загрязнение почвы составило около 7 тысяч квадратных метров.
Уголовное дело завели по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, если это повлекло тяжкие последствия).
Ход и результаты расследования дела на личный контроль поставил прокурор края Сергей Столяров.
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