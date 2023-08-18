Из-за разлива мазута во время паводка в Уссурийске завели уголовное дело

Загрязнение почвы составило около 7 тысяч квадратных метров. Фото: Екатерина МАКСИМОВА

В Приморье завели уголовное дело по факту загрязнения микрорайона Семь ветров в Уссурийске. После порыва городской дамбы улицы заполнились не только водой, но и мазутом. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры, чтобы узнать источник загрязнения, городское ведомство обратилось к специалистам Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Проверка показала, что на производственной площадке котельной №13 на Раздольной находились емкости с 2,5 тонны мазута.

«Осмотром с привлечением специалистов установлено, что при эксплуатации производственной площадки, в том числе не проводились необходимые технические диагностики и периодические осмотры топливопроводов, не обеспечена герметичность крышки нулевой емкости», – поделились в ведомстве.

В итоге из-за всех этих нарушения во время паводка и произошла утечка мазута. Загрязнение почвы составило около 7 тысяч квадратных метров.

Уголовное дело завели по части 1 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) и статьи 246 УК РФ (нарушение правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов, если это повлекло тяжкие последствия).

Ход и результаты расследования дела на личный контроль поставил прокурор края Сергей Столяров.

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