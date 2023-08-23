Припаркованные у Международного аэропорта Владивостока автомобили утонули

Кадры из аэропорта. Фото: принтскрин видео.

В приморской столице у Международного аэропорта Владивостока утонули автомобили. Вода поднялась настолько сильно, что припаркованные машины ушли по самые фары, сообщает «Комсомольская правда – Владивосток».

Очевидцы сняли все на видео, по их словам, на место прибыли пожарные и принялись откачивать образовавшееся озеро, чтобы спасти еще нетронутые водой авто. Где сейчас владельцы машин – никто не знает, возможно, это кто-то из сотрудников или гостей аэропорта.

Тем временем муниципальная служба «Содержание городских территорий» в усиленном режиме ведет работы по ликвидации последствий стихии. Бригады предприятия устраняют наносы грунта с проезжей части в разных районах Владивостока. При необходимости специалисты оперативно прочищают решетки и колодцы ливневых канализаций. Всего к работам привлечены около 90 рабочих и 100 единиц спецтехники.

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