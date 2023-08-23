Вновь Владивосток топит из-за дождей этим летом. Фото: принтскрин видео.

На приморскую столицу 23 августа обрушился ливень, с 7 утра до 12 дня на город выпало 69 миллиметров осадков при месячной норме 176. Город буквально плывет, а вместе с ним машины, автобусы и даже асфальт. А синоптики озвучивают не самые радостные прогнозы, по их словам, дождь будет лить еще три, а то и шесть часов. Что успела натворить непогода во Владивостоке, читайте в нашем материале.

От воды не спрятаться ни в авто, ни в общественном транспорте. 82-ой автобус сегодня заполнился водой. Благо она не поднялась на уровень сидений. Когда он закончил маршрут, его просушили и вернули на линию.

Местные жители заметили двух «утопленников» в районе стадиона «Строитель». В огромной луже застряли две машины, проезда в этом участке нет

Авто погрязли в воде. Фото: Vlad_ork

На улице Калинина,4 легковым авто уже никак не проехать, вода поднимается по самые фары грузовиков.

Из-за ливня топит школу №74 в районе Чуркина на улице Харьковской. Десятки учителей пытаются спасти актовый зал и классные кабинеты от потопа. Педагоги уверяют, все из-за строителей. Несмотря на штормовое предупреждение, они решили поменять кровлю крыши.

Редакции сообщили, что управление образования выезжало на место, ситуацию взяли под личный контроль. После того как хорошая погода успокоится, специалисты ремонт возобновят. К началу учебного года все последствия будут устранены.

На улице Давыдова из земли бьет фонтан. Увести воду можно только в ливневку, которая и принимает на себя всю воду. О ситуации уже знают в мэрии, отправили на место специалистов.

Так сейчас выглядит площадь Луговая во Владивостоке

А в районе улицы Толстого водопад льет и по проезжей части, и по тротуару.

В районе улицы Нейбута на дороге валяются куски смытого асфальта.

Водопад хлынул на Патрокле.

В районе стадиона «Динамо» дорога также ушла под воду.

В мэрии отметили, что во Владивостоке может выпасть до 80 миллиметров осадков за 3-6 часов.

Из позитивных моментов – гусь на дороге, который бегает по лужам.

Редакция продолжит следить за погодной обстановкой.

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